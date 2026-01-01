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    Flansa pentru pad, 350 mm 47620090 Karcher | Kärcher

    Rulou de aluminiu cu capete rotunde din metal, pe fundal alb.

    Suport cilindric BR35/12, 350 mm

    Cod produs: 4.762-009.0

    Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captuseala sau cilindri cu microfibra, lungime 350 mm.
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