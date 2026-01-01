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    Suport cu mâner | Kärcher

    Placă de plastic verde cu mâner și suprafață texturată, utilizată pentru aplicarea sau netezirea materialelor.

    Suport cu mâner

    Cod produs: 6.999-101.0

    Suport Kärcher pentru bureți cu mâner pentru bureți abrazivi. Perfect pentru curățarea intensivă, mecanică a podelelor și suprafețelor.
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