Suport cu mâner | Kärcher

Suportul compact pentru bureți abrazivi de la Kärcher pentru curățarea convenabilă a zonelor inaccesibile mașinilor de curățat. Fabricat din plastic de înaltă calitate, suportul rezistent este foarte durabil în fața substanțelor chimice de curățare standard și este deosebit de delicat cu suprafețele. Datorită mânerului ergonomic, este ușor de ținut, permițând curățarea fără efort cu orice tip de burete de curățare.