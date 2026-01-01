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    Suport cu mâner, prindere velcro, 30 cm | Kärcher

    Două raclete turcoaz cu mâner ergonomic și benzi de prindere, așezate pe fundal alb.

    Suport cu mâner, prindere velcro, 30 cm

    Cod produs: 6.999-119.0

    Suport pentru lavete de curățat din microfibră cu prindere velcro și lungime de 30 cm de la Kärcher dezvoltat pentru curățarea eficientă a suprafețelor verticale și orizontale.
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