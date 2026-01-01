Suport cu raclete, 60cm | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.999-152.0Suport sterilizabil (60 cm) cu prindere rapida. Pentru utilizare cu lavete de unică folosință care colectează praful în timpul curățării uscate. Foarte ușor de păstrat curat.
Program
Avansat
Utilizarea textilelor
Textile de unică folosință
Lățime de lucru (cm)
60
Material
PP
Cantitatea (Bucată)
1
Greutatea per produs (kg)
0.7
Dimensiuni (L x l) (mm)
600 x 110
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare