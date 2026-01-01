Suport cu raclete, 60cm | Kärcher

Ideal pentru curățarea zilnică de întreținere cu lavete Kärcher de ștergere a prafului: suport sterilizabil cu raclete (60 cm) și prindere rapidă pentru o manipulare deosebit de ușoară. Lamele moi de la baza suportului măresc și mai mult capacitatea de reținere a murdăriei a lavetei de unică folosință care compensează orice denivelare a podelei. Suportul lamei poate fi, de asemenea, sterilizat pentru aplicații în zone sensibile la igienă.