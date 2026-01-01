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    Suport cu raclete, 60cm | Kärcher

    Două capete de mop, unul negru și unul gri, cu conectori turcoaz, pe fundal alb.

    Suport cu raclete, 60cm

    Cod produs: 6.999-152.0

    Suport sterilizabil (60 cm) cu prindere rapida. Pentru utilizare cu lavete de unică folosință care colectează praful în timpul curățării uscate. Foarte ușor de păstrat curat.
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