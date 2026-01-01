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    Suport cu sistem de blocare mop | Kärcher

    Două capete de mop gri cu detalii turcoaz, unul cu bandă velcro, pe fundal alb.

    Suport cu sistem de blocare mop

    Cod produs: 6.999-350.0

    Suport cu sistem de blocarea mopului cu cleme pentru mop de 30 cm. Se poate roti la 360° pentru confort în sarcinile de curățare
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