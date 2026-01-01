Suport cu sistem de blocare mop | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.999-350.0Suport cu sistem de blocarea mopului cu cleme pentru mop de 30 cm. Se poate roti la 360° pentru confort în sarcinile de curățare
Program
Avansat
Material
PP
Cantitatea (Bucată)
1
Greutatea per produs (kg)
0.2
Greutate ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l) (mm)
300 x 95
Dimensiuni, ambalat (mm)
300 x 95 x 1600
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare