Suport cu sistem de blocare mop | Kärcher

Suport pentru mop de 30 de centimetri cu dispozitiv de fixare cu cârlig. Datorită îmbinării rotative de 360°, suportul cu sistem de blocare cu cleme este ideal pentru curățarea profesională de înaltă performanță a suprafețelor verticale și orizontale. În comparație cu sarcinile de curățare cu lavete, combinația dintre suport și mopul pot acoperi o suprafat de contact semnificativ mai mare și, prin urmare, o productivitate semnificativ crescută. Acest suport este compatibil cu toate tijele cu un diametru al orificiului cuprins între 18 mm și 23 mm.