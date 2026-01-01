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    Suport lance, montaj pe perete 20420030 Karcher | Kärcher

    Suport metalic argintiu cu două dibluri roșii și două șuruburi metalice, pe fundal alb.

    Suport lance, montaj pe perete

    Cod produs: 2.042-003.0

    Suport de perete pentru țeava de pulverizare și furtun, pentru depozitarea practică și în siguranță a furtunurilor cu presiune ridicată sau a țevilor de pulverizare. Suport de perete din oțel inoxidabil.
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