Suport mop pentru praf 60 cm | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.999-092.0Suport mop pentru praf usor si rotativ la 360° (60 cm) pentru laveta de praf (60 cm). Ideal pentru curățarea chimică a suprafețelor mari pline cu obiecte și mobilier.
Program
CLASSIC
Utilizarea textilelor
Textile durabile
Lățime de lucru (cm)
60
Material
PP
Cantitatea (Bucată)
1
Greutatea per produs (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l) (mm)
600 x 150
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare