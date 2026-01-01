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    Suport mop pentru praf 60 cm | Kärcher

    Suport mop cu cadru metalic și prindere galbenă pe fundal alb.

    Suport mop pentru praf 60 cm

    Cod produs: 6.999-092.0

    Suport mop pentru praf usor si rotativ la 360° (60 cm) pentru laveta de praf (60 cm). Ideal pentru curățarea chimică a suprafețelor mari pline cu obiecte și mobilier.
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