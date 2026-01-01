☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Suport pentru burete cu articulație | Kärcher

    Două capete de mop gri cu prindere albastră, unul orientat vertical și celălalt orizontal, pe fundal alb.

    Suport pentru burete cu articulație

    Cod produs: 6.999-158.0

    Suport Kärcher pentru bureți cu mâner cu articulație mobilă. Pentru utilizare cu bureți abrazivi pentru curățarea intensivă, mecanică a podelelor și suprafețelor.
    Solicită o ofertă