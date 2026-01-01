Suport pentru burete cu articulație | Kärcher

Perfect pentru curățarea podelelor și a suprafețelor inaccesibile mașinilor de curățat: Suportul pentru bureți cu articulație mobilă pentru flexibilitate maximă și agilitate pentru sarcini de curățare intensive. Fabricat din plastic de înaltă calitate, suportul rezistent este foarte durabil în fața substanțelor chimice de curățare standard și este deosebit de delicat cu suprafețele. Este potrivit pentru utilizare cu toate burete de curățare standard și poate fi combinat cu diverse mânere Kärcher.