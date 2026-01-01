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    Suport pivotant 360° pentru unelte HD 40581060 Karcher | Kärcher

    Braț telescopic metalic alb, cu bază fixată și cabluri vizibile, pe fundal alb.

    Suport pivotant 360° pentru unelte HD

    Cod produs: 4.058-106.0

    Brat pivotant pentru furtun de lucru cu spuma uscata (cerc rotativ de 170º). Montat deasupra nisei de spalare.
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