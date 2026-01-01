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    ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0 26399310 Karcher | Kärcher

    Suport metalic pentru montare, cu design robust și perforații pentru fixare, finisaj argintiu lucios.

    Suport pivotant acoperitt cu pulbere

    Cod produs: 2.639-931.0

    Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120º. Otel galvanizat.
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