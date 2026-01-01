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    ABS Suport de perete mobil, otel superior 26418670 Karcher | Kärcher

    Suport metalic pentru montare, cu design robust și perforații pentru fixare, finisaj argintiu lucios.

    Suport pivotant din oțel inoxidabil

    Cod produs: 2.641-867.0

    Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.
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