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    Suporți de fixare pe podea | Kärcher

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    Suporți de fixare pe podea

    Cod produs: 2.638-320.0

    Suporți de fixare pe podea pentru aparate, inclusiv piese de montare.
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