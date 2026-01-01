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    Surub blocare pentru utilizarea capului de stropire cu o duza 54110610 | Kärcher

    Adaptor metalic cu filet exterior, finisaj argintiu, pe fundal alb.

    Surub de blocare pentru utilizarea capului de stropire cu o duza

    Cod produs: 5.411-061.0

    Conectare prin filetare pentru utilizarea unui cap de pulverizare cu o singura duza
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