Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-262.0Reactiveaza procesul biologic de degradare in parti biologici a detergentului. Sporeste activitatea microbilor la durate lungi de oprire a aparatului si in principal la substanta de curatare foarte murdara.
Dimensiunea ambalajului (ml)
250
Unitate ambalare (Bucată)
24
Valoare pH
6
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Domenii de utilizare