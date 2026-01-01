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    Sticlă de suspensie de microbi Kärcher, capac negru, etichetă cu instrucțiuni în germană, engleză și franceză.

    Suspentie pentru microbi

    Cod produs: 6.295-262.0

    Reactiveaza procesul biologic de degradare in parti biologici a detergentului. Sporeste activitatea microbilor la durate lungi de oprire a aparatului si in principal la substanta de curatare foarte murdara.
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