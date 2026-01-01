    Sustenabilitatea în industria spălătoriilor auto

    Un vehicul curat vă oferă un sentiment plăcut. Dar activitatea de spălare a vehiculelor înseamnă mai mult decât rezultate excelente de curățare. Este vorba și despre utilizarea responsabilă a sistemelor și a resurselor, în beneficiul operatorilor și al clienților. Obiectivul: un consum redus de apă, energie și detergenți.

    Reducerea consumului fără a reduce performanța

    Toată lumea vorbește despre protecția mediului și sustenabilitate. Sistemele noastre de spălare pentru curățarea profesională a vehiculelor utilizează una dintre cele mai prețioase resurse ale lumii: apa. În calitate de producător lider de sisteme profesionale de curățare, suntem conștienți de responsabilitatea pe care o implică acest lucru și de rolul nostru în ecosistemul natural. În căutarea unui ciclu durabil al resurselor, ne-am propus să continuăm să optimizăm consumul în sistemele noastre și să dezvoltăm noi soluții. Cu sistemele noastre, vă puteți baza pe:

    • tratarea excelentă a apei
    • consum minim de apă curată (până la 98% economie de apă curată, în funcție de sistem)
    • utilizarea ecologică a energiei și a detergenților

    Și vă puteți baza în continuare pe rezultatele excelente de curățare pe care le așteptați de la Kärcher. Pentru un vehicul curat și o conștiință curată.

    Spălătorie auto Kärcher CW 1

    PENTRU CĂ NUMERELE CONTEAZĂ

    Sistemele de spălare auto: sustenabilitate prin simpla apăsare a unui buton

    Funcția integrată de economisire a apei, utilizată în combinație cu WRB Bio, economisește aproximativ 120 de litri de apă proaspătă per spălare vehicul.

    În procesul de spălare se utilizează numai apă reciclată. Apa proaspătă pură este utilizată doar pentru clătirea finală.

    Curățarea roților în cadrul spălătoriei Kärcher
    Spălarea vehiculelor comerciale cu spălătoriile Kärcher

    Spălarea vehiculelor comerciale: spălare extinsă, responsabilitate mare

    Utilizarea funcției integrate de economisire a apei economisește aproximativ 400 de litri de apă curată pentru fiecare vehicul comercial spălat sau aproximativ 300 de litri de apă curată pentru fiecare autobuz spălat.

    Sisteme de spălare self-service: doza potrivită pentru economii mari

    Sistemul nostru de dozare poate doza cu precizie cantitatea ideală de detergent pentru a minimiza consumul de apă. Ceea ce îl face special este faptul că fiecare pompă are propriul său sistem de dozare. Experiența noastră de zeci de ani ne-a permis să dezvoltăm cel mai eficient sistem de dozare de pe piață.

    Mod eficient de economisire a energiei: fiecare program poate fi rulat alternativ cu apă rece, dacă este selectat. Acest lucru economisește energie și reduce costurile de operare. La un sistem cu 4 posturi, aceasta reprezintă o economie potențială de cel puțin 55 %. Prin urmare, fiecare client poate decide singur cât de multă energie să economisească în timpul spălării.

    Pompele noastre sunt puternice și fiabile. De asemenea, ele sunt cu aproximativ 60% mai eficiente din punct de vedere energetic decât alte pompe disponibile în comerț.

    Utilizarea spumei uscate reduce consumul de apă și substanțe chimice cu 90% și economisește încă 75% din energie.

    Dozarea precisă a detergentului cu sistemul de dozare Kärcher

    Sisteme de reciclare a apei: acțiuni, nu doar vorbe

    Sistemul de reciclare a apei WRB Bio de la partenerul nostru aquadetox oferă cea mai bună purificare biologică a apelor reziduale. Aplicând procese naturale și biologice, apa uzată este curățată și tratată în sistem fără utilizarea niciunui produs chimic. Ecologic și durabil. Sistemul transformă apele reziduale murdare în apă de recuperată proaspăt tratată, transparentă și inodoră, apoi o introduce înapoi în ciclu. Apa este tratată cu ajutorul BioCuburilor cu microorganisme. WRB Bio produce apă regenerată de cea mai bună calitate, care, la rândul său, facilitează economisirea apei proaspete cu până la 98 % și a apei potabile cu până la 100 %. Datorită eficienței ridicate a procesului și a capacității de degradare a bacteriilor, aproape toată apa poate fi reutilizată - pentru un consum minim de resurse și o eficiență maximă a costurilor. Tratarea apei facilitează:

    • utilizarea cu moderație a resurselor prețioase
    • funcționarea rentabilă a sistemului de spălare
    • un raport excelent cost/beneficiu
    • o investiție pe termen lung pentru creșterea profitului
    • o conversie simplă - chiar și în spații restrânse - fără a fi nevoie de lucrări de terasament intensive

    Kärcher Clean Park Eco - soluția completă pentru spălătorii auto

    Vă prezentăm conceptul complet de spălătorie auto Kärcher Clean Park. Sistemul complet independent își poate furniza propria energie și facilitează un ciclu al apei 100 % durabil - până la ultima picătură. Primul proiect a fost deja finalizat sub forma Kärcher Clean Park Dettenhausen, Germania. Sistemul are:

    • un sistem de apă autosuficient cu funcție neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon
    • un sistem fotovoltaic integrat pentru producerea de energie electrică
    • energie termică solară pentru încălzirea apei
    • un sistem biologic de tratare a apei care utilizează și apa de ploaie, economisind până la 100 % din apa potabilă
    Kärcher Clean Park Eco
    Detergenți Kärcher pentru o curățare sustenabilă

    Utilizarea detergenților concentrați Klear!Line este un factor major în succesul sistemelor noastre de curățare a vehiculelor și un pas important către funcționarea durabilă a sistemelor de spălare. Fabricați in-house, detergenții noștri oferă o putere de curățare maximă în cea mai bună calitate Kärcher. Acestea sunt produse la cele mai înalte standarde, folosind materii prime de proveniență locală. Nu numai că oferă cele mai bune rezultate de curățare posibile, dar minimizează și consumul de resurse - pentru o sustenabilitate reală de-a lungul lanțului de producție și nu numai. Bun pentru afacere, bun pentru mediu. Produsele noastre prezintă următoarele beneficii:

    • mai puțin produs în ciclul apei atunci când este corect dozat
    • mai puține reaprovizionări datorită productivității ridicate
    • frecvența redusă a livrărilor
    • schimbări mai puțin frecvente ale recipientului
    • mai puțină manipulare necesară datorită recipientelor complet reciclabile

    Și nu se termină aici. Pentru clienții cu cele mai înalte standarde de mediu, există linia noastră VehiclePro eco!perform de detergenți sustenabili, care sunt certificați Nordic Swan. Eticheta ecologică Nordic Swan este o etichetă scandinavă consacrată de calitate a mediului pentru 200 de tipuri diferite de produse, care simbolizează durabilitatea autentică. Ștampila se aplică numai produselor care îndeplinesc criteriile stricte ale acesteia, cum ar fi compatibilitatea cu mediul, aspectele legate de sănătate, eficiența, ambalajele reciclabile și biodegradabilitatea materiilor prime.

