Sustenabilitatea în industria spălătoriilor auto

Sistemul nostru de dozare poate doza cu precizie cantitatea ideală de detergent pentru a minimiza consumul de apă. Ceea ce îl face special este faptul că fiecare pompă are propriul său sistem de dozare. Experiența noastră de zeci de ani ne-a permis să dezvoltăm cel mai eficient sistem de dozare de pe piață.

Mod eficient de economisire a energiei: fiecare program poate fi rulat alternativ cu apă rece, dacă este selectat. Acest lucru economisește energie și reduce costurile de operare. La un sistem cu 4 posturi, aceasta reprezintă o economie potențială de cel puțin 55 %. Prin urmare, fiecare client poate decide singur cât de multă energie să economisească în timpul spălării.

Pompele noastre sunt puternice și fiabile. De asemenea, ele sunt cu aproximativ 60% mai eficiente din punct de vedere energetic decât alte pompe disponibile în comerț.

Utilizarea spumei uscate reduce consumul de apă și substanțe chimice cu 90% și economisește încă 75% din energie.