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    Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv *EU | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu tub lung și furtun flexibil, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 10/1 Adv *EU

    Cod produs: 1.527-157.0