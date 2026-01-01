Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv HEPA Go!Further | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator profesional uscat
Cod produs: 1.527-310.0
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Vacuum (mbar / kPa)
185 / 18
Debit aer (l/s)
40
Performanță evaluată (W)
585
Capacitate container (l)
10
Diametru nominal standard ( )
35
Lungimea cablului (m)
12
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
52
Greutate fără accesorii (kg)
6.6
Greutate cu ambalaj (kg)
9.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
430 x 255 x 370
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
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