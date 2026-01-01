Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv HEPA Go!Further | Kärcher

Aspiratorul uscat T 10/1 Adv HEPA Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, fabricat din 45% plastic reciclat, oferă un raport preț-performanță excelent și o robustețe impresionantă. Dotat cu filtru HEPA 14, acesta garantează cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile la igienă. Operarea este extrem de silențioasă (52 dB[A]), fiind ideală pentru curățenia pe timpul zilei în locații unde zgomotul trebuie redus la minim. Echipamentul are un container de 10 litri, este stabil și manevrabil, facilitând transportul ergonomic prin mânerul pliabil. Durabilitatea este asigurată de șasiul solid, carcasă și roțile mari. Duzele pentru rosturi și tapițerie sunt incluse și pot fi depozitate direct pe aparat pentru acces rapid. Pachetul complet de livrare conține: furtun de aspirare, cot antistatic, tub telescopic din aluminiu, duze pentru pardoseală, parchet, rosturi și tapițerie, filtrul HEPA 14 și 10 saci filtranți din fleece.

Filtru HEPA 14 ultra-eficient Pentru cele mai înalte standarde de siguranță la locurile sensibile la igienă. Grad ridicat de filtrare și separare: 99,995%. Ultra-silențios: funcționare practic silențioasă la doar 52 dB(A) Perfect pentru curățarea în timpul zilei. Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte. Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului. Caracteristici de sustenabilitate Conceput cu 45% plastic reciclat¹⁾. Ambalaj prietenos cu mediul, 100% din hârtie. Ultra-silențios: doar 52 dB(A). Design ergonomic, compact și ușor de utilizat Transport ergonomic: poate fi purtat aproape de corp. Îndoire ergonomică și mâner de transport confortabil. Depozitare rapidă și ușoară. Cablu de alimentare cu fișă de contact Înlocuire simplă și rapidă a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile. Procesul de curățare poate fi continuat fără întreruperi. Reduce costurile serviciilor. Depozitare manuală a cablurilor Cablul de alimentare poate fi depozitat în cel mai scurt timp. Economisire de timp: stocarea cablurilor în doar câteva secunde. Cablul de alimentare nu se răsucește și este întotdeauna înfășurat. Greutate scăzută Transport fără efort, chiar și cu o singură mână. Ușor de transportat pe trepte și scări. Concept de operare ușor de utilizat Buton mare de pornire/oprire. Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna. Poziție practică de parcare pentru depozitare îngrijită. O gamă largă de accesorii incluse în pachetul de livrare Duză pentru podea, duză pentru parchet, duză pentru crăpături și duză pentru tapițerie. Coș de filtrare de înaltă calitate și 10 saci de filtrare din fleece. Tub de aspirare telescopic ușor, reglabil pe înălțime, fabricat din aluminiu. Depozitarea integrată a accesoriilor Duză pentru crăpături și duză pentru tapițerie: depozitate în capul aparatului. Spațiu de depozitare care economisește spațiu, întotdeauna disponibil. Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor.