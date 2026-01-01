☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv HEPA Go!Further | Kärcher

    Reducere
    Aspirator Kärcher cu accesorii multiple și saci de rezervă pe fundal alb și galben.

    Aspirator profesional uscat

    T 10/1 Adv HEPA Go!Further

    Cod produs: 1.527-310.0

    • Aspirator de culoare neagră în ediție limitată, cu 45% plastic reciclat¹⁾
    • Filtru HEPA 14 (eficiență de filtrare de 99,995%), cablu de alimentare cu mufă, de 12 metri lungime.
    • Duza pentru podea 280 mm, duza pentru parchet, duza pentru spații înguste, duza pentru tapițerie, 10 saci de filtrare din fleece
    ¹⁾
    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.