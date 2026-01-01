Aspiratorul T 10/1 Adv se caracterizează prin sustenabilitate, putere de aspirație de primă clasă, durabilitate, o gamă completă de accesorii și un raport preț-performanță impresionant. Datorită conținutului de 45% material reciclat¹⁾, resursele sunt conservate și cerințele de energie sunt reduse încă de la început. Fiind ultra-silențios, la doar 52 dB, și având o putere mare de aspirație, T 10/1 Adv este ideal pentru curățarea pe timpul zilei și în locațiile sensibile la zgomot. Este compact, rezistent la răsturnare și manevrabil, având un volum al recipientului de 10 litri. Aspiratorul poate fi transportat ergonomic datorită mânerului de transport pliabil. Mai mult, este durabil și robust, la fel ca șasiul, carcasa, bara de protecție și roțile mari. Duza pentru spații înguste și duza pentru tapițerie sunt incluse și pot fi întotdeauna depozitate la îndemână chiar pe T 10/1 Adv. Accesorii deosebit de extinse sunt incluse în pachetul de livrare: furtun de aspirație, cot antistatic, tub de aspirație telescopic ușor, reglabil pe înălțime, fabricat din aluminiu, duză de podea comutabilă, duză pentru parchet, duză pentru spații înguste șiduză pentru tapițerie.

Durabil și robust: 45% conținut reciclat Producție: utilizare redusă de materii prime și energie. Utilizarea materialelor reciclate reduce emisiile de CO₂. Ultra-silențios: funcționare practic silențioasă la doar 52 dB(A) Perfect pentru curățarea în timpul zilei. Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte. Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului. Design ergonomic, compact și ușor de utilizat Transport ergonomic: poate fi purtat aproape de corp. Îndoire ergonomică și mâner de transport confortabil. Depozitare rapidă și ușoară. Cablu de alimentare cu fișă de contact Înlocuire simplă și rapidă a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile. Procesul de curățare poate fi continuat fără întreruperi. Reduce costurile serviciilor. Depozitare manuală a cablurilor Cablul de alimentare poate fi depozitat în cel mai scurt timp. Economisire de timp: stocarea cablurilor în doar câteva secunde. Cablul de alimentare nu se răsucește și este întotdeauna înfășurat. Greutate scăzută Transport fără efort, chiar și cu o singură mână. Ușor de transportat pe trepte și scări. Concept de operare ușor de utilizat Buton mare de pornire/oprire. Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna. Poziție practică de parcare pentru depozitare îngrijită. Coș principal permanent de filtrare Durabil, robust și durabil. Fabricat din fleece. Se spală manual la 30 °C și se reutilizează. Gamă completă de accesorii Duză pentru podea, duză pentru parchet, duză pentru crăpături și duză pentru tapițerie. Coș de filtrare și sac de filtrare de înaltă calitate, fabricate din fleece. Tub de aspirare telescopic ușor, reglabil pe înălțime, fabricat din aluminiu. Depozitarea integrată a accesoriilor Duză pentru crăpături și duză pentru tapițerie: depozitate în capul aparatului. Spațiu de depozitare care economisește spațiu, întotdeauna disponibil. Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor.