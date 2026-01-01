Aspirator cu acumulator T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further | Kärcher

Aspiratorul cu acumulator T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, fabricat din 45% plastic reciclat, include accesorii exclusive și 10 saci din fleece. Echipamentul îmbină sustenabilitatea, robustețea și puterea mare de aspirare cu un raport calitate-preț excelent. Dotat cu filtru HEPA 14, acesta garantează standarde maxime de igienă în zone sensibile. Acumulatorii Battery Power+ (36 V) asigură rezultate profesionale, iar nivelul de zgomot de doar 57 dB(A) permite utilizarea în spații care necesită liniște. Aparatul este compact și manevrabil, având un container de 10 litri pentru utilizare prelungită și un mâner ergonomic. Duzele pentru rosturi și tapițerie sunt mereu la îndemână, fiind depozitate direct pe aparat. Pachetul de livrare este complet: furtun de aspirare, cot antistatic, tub telescopic din aluminiu, duze pentru pardoseală, parchet, rosturi și tapițerie, filtru HEPA 14 și 10 saci din fleece. Acumulatorul și încărcătorul rapid se achiziționează separat.

Filtru HEPA 14 ultra-eficient Pentru cele mai înalte standarde de siguranță la locurile sensibile la igienă. Grad ridicat de filtrare și separare: 99,995%. Caracteristici de sustenabilitate Conceput cu 45% plastic reciclat¹⁾. Turbină EC fără perii: rezistență ridicată la uzură și durată lungă de viață. Design ergonomic, compact și ușor de utilizat Transport ergonomic: poate fi purtat aproape de corp. Îndoire ergonomică și mâner de transport confortabil. Depozitare rapidă și ușoară. Zgomot de funcționare redus de numai 57 dB(A) Ideal pentru lucrul în zone sensibile la zgomot. Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte. Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Compatibil: toate bateriile Kärcher Battery Power+/Power de 36 V. Afișaj practic al timpului de funcționare rămas chiar pe baterie. Bateria puternică este rapid și ușor de înlocuit. Concept de operare ușor de utilizat Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna. Poziție practică de parcare pentru depozitare îngrijită. Greutate scăzută Transport fără efort, chiar și cu o singură mână. Ușor de transportat pe trepte și scări. O gamă largă de accesorii incluse în pachetul de livrare Duză pentru podea, duză pentru parchet, duză pentru crăpături și duză pentru tapițerie. Coș de filtrare de înaltă calitate și 10 saci de filtrare din fleece. Tub de aspirare telescopic ușor, reglabil pe înălțime, fabricat din aluminiu. Depozitarea integrată a accesoriilor Duză pentru crăpături și duză pentru tapițerie: depozitate în capul aparatului. Spațiu de depozitare care economisește spațiu, întotdeauna disponibil. Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor.