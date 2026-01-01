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    Aspirator cu acumulator T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further | Kärcher

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    Aspirator industrial Kärcher cu furtun, duză, accesorii și un pachet de saci de aspirator, pe fundal alb.

    Aspirator cu acumulator

    T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further

    Cod produs: 1.527-357.0

    • Aspirator alimentat cu baterie, ediție limitată, de culoare neagră, cu 45% plastic reciclat¹⁾
    • Duza pentru podea 280 mm, duza pentru parchet, duza pentru spații înguste, duza pentru tapițerie, 10 saci de filtrare din fleece
    ¹⁾
    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.