Aspirator cu acumulator T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator cu acumulator
Cod produs: 1.527-357.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Capacitate container (l)
10
Material container
Plastic cu material reciclat
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
57
Debit aer (l/s)
40
Performanță evaluată (W)
500
Vacuum (mbar / kPa)
223 / 22
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Performanță per încărcare a bateriei (m²)
approx. 150
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 66 max. 31 max. 50 max. 22
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
58 81
Curent de încărcare. (A)
6
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Culoarea
Negru
Greutate fără accesorii (kg)
6.8
Greutate cu ambalaj (kg)
10.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
440 x 250 x 355
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
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