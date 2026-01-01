Aspirator cu acumulator T 10/1 Bp | Kärcher

Industria hotelieră și de catering, precum și comercianții cu amănuntul și firmele de curățenie, beneficiază în mare măsură de puterea de aspirare remarcabilă și de zgomotul redus de funcționare de numai 57 dB(A) al aspiratorului nostru cu acumulator T 10/1 Bp. Aspiratorul este fabricat în mod durabil din 45% material reciclat¹⁾ și impresionează prin calitatea excelentă de curățare, robustețea și raportul calitate-preț de primă clasă. Datorită bateriilor puternice Kärcher Battery Power+ de 36 V, aspiratorul obține rezultate excelente de curățare. T 10/1 Bp este compact, rezistent la înclinare și manevrabil, cu o capacitate de 10 litri. Mânerul de transport pliabil îi permite să fie transportat ergonomic și aproape de corp. Datorită spațiului de accesorii integrat, duza pentru spații înguste furnizată poate fi întotdeauna depozitată pe T 10/1 Bp la îndemână. Un filtru HEPA 14 extrem de eficient poate fi achiziționat opțional. Vă rugăm să aveți în vedere la comandă că, pentru această versiune de aparat, bateria și încărcătorul rapid compatibil trebuie comandate separat.

Durabil și robust: 45% conținut reciclat Producție: utilizare redusă de materii prime și energie. Emisii mai mici de CO₂ datorită producției din material reciclat. Mod eco!efficiency Durabil datorită consumului redus de energie. Reduce volumul și poluarea fonică. Prelungește durata de utilizare a bateriei. Design ergonomic, compact și ușor de utilizat Transport ergonomic: poate fi purtat aproape de corp. Îndoire ergonomică și mâner de transport confortabil. Depozitare rapidă și ușoară. Zgomot de funcționare redus de numai 57 dB(A) Ideal pentru aplicații în zone sensibile la zgomot. Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte. Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului. Greutate scăzută Transport fără efort, chiar și cu o singură mână. Ușor de transportat pe trepte și scări. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Compatibil: toate bateriile Kärcher Battery Power+/Power de 36 V. Afișaj practic al timpului de funcționare rămas chiar pe baterie. Bateria puternică este rapid și ușor de înlocuit. Concept de operare ușor de utilizat Două butoane mari: comutator pornit/oprit și modul eco!efficiency. Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna. Poziție practică de parcare pentru depozitare îngrijită. Un filtru HEPA 14 foarte eficient poate fi comandat opțional Pentru cele mai înalte standarde de siguranță la locurile sensibile la igienă. Grad ridicat de filtrare și separare: 99,995%. Coș principal permanent de filtrare Durabil, robust și durabil. Fabricat din fleece. Se spală manual la 30 °C și se reutilizează. Depozitarea integrată a accesoriilor Duza pentru spații înguste, poate fi depozitată convenabil pe mașină. Spațiu de depozitare care economisește spațiu, întotdeauna disponibil. Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor.