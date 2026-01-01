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    Aspirator cu acumulator T 10/1 Bp | Kärcher

    Aspirator Kärcher gri cu furtun flexibil și roți, plasat pe un fundal alb.

    Aspirator cu acumulator

    T 10/1 Bp

    Cod produs: 1.527-352.0

    Robust, puternic și ergonomic: aspiratorul cu acumulator T 10/1 Bp este fabricat sustenabil din 45% material reciclat¹⁾ și se compară favorabil cu aspiratoarele alimentate de la rețea.
    ¹⁾
    Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.