☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further | Kärcher

    Reducere
    Aspirator Kärcher cu accesorii incluse: saci de praf, filtru și perie.

    Aspirator profesional uscat

    T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further

    Cod produs: 1.527-222.0

    • Aspirator ediție limitată de culoare neagră, realizat cu 60% plastic reciclat¹⁾.
    • Cablu de alimentare cu mufă de 12 metri lungime, spațiu de depozitare integrat pentru accesorii, cârlig pentru cablu.
    ¹⁾
    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.