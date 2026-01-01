Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further | Kärcher

Aspiratorul uscat T 11/1 Classic Adv Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, impresionează prin puterea sa de aspirare excelentă, robustețea ridicată și un raport preț-performanță atractiv. Fabricat din 60% plastic reciclat, acesta contribuie la conservarea resurselor și reducerea consumului de energie încă de la început. Deși este puternic, aparatul rămâne extrem de silențios, la doar 61 dB(A), fiind ideal pentru utilizarea în locații sensibile la zgomot. Compact și stabil, aspiratorul are un volum al rezervorului de 11 litri și cântărește doar 4 kilograme. Mânerul ergonomic și cotul integrat permit transportul confortabil și lucrul prelungit fără oboseală. Cablul de alimentare de 12 metri poate fi înlocuit ușor de către utilizator în orice moment, iar pe aparat există un suport special pentru depozitarea accesoriilor, precum tubul de aspirare și duza de podea. Pachetul de livrare include accesorii exclusive, printre care și 10 saci filtranți din fleece.

Greutate scăzută Transport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Permite lucrul îndelungat, fără oboseală. Cablu de alimentare cu fișă de contact Înlocuirea ușoară a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile. Curățarea poate fi continuată fără întrerupere. Fără costuri ridicate inutile ale serviciilor. Caracteristici de sustenabilitate Conceput cu 60% plastic reciclat¹⁾. Cablu de alimentare cu mufă: înlocuire ușoară a cablului, prelungește durata de viață a aparatului. Procesul de curățare poate continua fără întreruperi majore. Zgomot redus în timpul funcționării, de doar 61 dB(A) . Zgomot de funcționare redus de numai 61 dB(A) Protejează utilizatorul în timpul lucrului Pentru utilizare în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. De asemenea, este potrivit pentru ceea ce industria numește „curățare în timpul zilei”. Depozitarea integrată a accesoriilor Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor. Poziția de parcare ușoară și practică a duzei de podea pe aspirator. Cârlig pentru cablu Depozitare ușoară a cablului de alimentare. Cablul este întotdeauna bine fixat în timpul transportului.