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    Aspirator Kärcher cu tub lung și perie, design negru, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 11/1 Classic HEPA Black Edition

    Cod produs: 1.527-205.0

    Aspiratorul uscat T 11/1 Classic HEPA Re!Plast este fabricat din materiale reciclate 60%¹⁾, economisind resursele și impresionând prin puterea sa mare de aspirare și filtrul HEPA 14.
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    Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.