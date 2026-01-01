Aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic HEPA Re!Plast întruchipează sustenabilitate, igiena, putere maximă de aspirare și durabilitate. Fabricat din materiale reciclate 60%¹⁾, energia necesară pentru producerea acestuia este deja semnificativ redusă, iar utilizarea de materii prime valoroase este redusă la minimum. Datorită filtrului HEPA 14, certificat conform standardului de testare DIN EN 1822:2019, cu un grad de filtrare și separare de 99,995% inclus ca standard, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast îndeplinește și cele mai înalte standarde de siguranță pentru zonele cu cerințe stricte de igienă. Chiar și cele mai mici particule, cum ar fi virușii, aerosolii și germenii, care măsoară doar câțiva micrometri, sunt aspirate în mod fiabil. Aspiratorul generează un vaccum de 235 mbar la o putere de 850 de wați, făcând posibilă atingerea unei puteri maxime de aspirare cu un zgomot scăzut de funcționare de doar 61 dB(A) – ideal pentru locații sensibile la zgomot. Cu o capacitate de 11 litri, o greutate de doar 4,2 kilograme, un mâner de transport ergonomic, aspiratorul uscat compact garantează o utilizare fără oboseală pe perioade prelungite și este ușor de transportat. Accesoriile precum tubul de aspirație și duza de podea pot fi depozitate convenabil pe aspirator. Este furnizat un sac de filtru din fleece.

Design durabil și inovator, care conține 60% materiale reciclate Produs folosind mai puține materii prime și mai puțină energie. Utilizarea materialelor reciclate reduce emisiile de CO2. Mașină inovatoare, de lungă durată, robustă și, prin urmare, foarte economică. Filtru HEPA 14 ultra-eficient Pentru cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Gradul ridicat de filtrare și separare de 99,995% reține particulele mici. Certificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019. Greutate scăzută Transport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală. Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A) Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Zgomotul redus de funcționare protejează utilizatorul. Depozitarea integrată a accesoriilor Transport sigur și convenabil al aparatului, inclusiv accesorii. Depozitarea rapidă și sigură a cablului de alimentare. Poziția de parcare ușoară și practică a duzei de podea pe aspirator.