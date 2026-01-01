Datorită filtrului HEPA 14 standard cu un grad de filtrare și separare de 99,995%, aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic HEPA îndeplinește standardele de siguranță în zone sensibile din punct de vedere igienic, cum ar fi cabinetele medicale sau spitalele. Filtrul reține chiar și particulele mici, cum ar fi viruși, aerosoli și germeni, în intervalul de doar câțiva micrometri și este certificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019. Aspiratorul robust, foarte durabil și astfel extrem de economic generează un vid de 235 mbar/23,5 kpa de la o putere de 850 W, garantând astfel rezultate superbe de aspirare cu zgomot de funcționare foarte scăzut de doar 61 dB(A). De asemenea, poate fi folosit fara nicio problema in orice moment al zilei unde trebuie evitat zgomotul. Cu un volum al containerului de 11 litri, o greutate de doar 4,2 kg, un mâner practic de transport, T 11/1 Classic HEPA este rezistent la înclinare este foarte compact, ușor de transportat și face posibilă o activitate de lungă durată.

Filtru HEPA 14 ultra-eficient Pentru cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Gradul ridicat de filtrare și separare de 99,995% reține particulele mici. Certificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019. Greutate scăzută Transport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală. Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A) Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Zgomotul redus de funcționare protejează utilizatorul. Design durabil și robust al mașinii Ușor și confortabil de transportat și depozitat. Bara de protectie robusta protejeaza aparatul impotriva loviturilor Aparat cu durată lungă de viață, robust și prin acestea foarte economic.