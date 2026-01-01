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    Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu tub lung și saci de rezervă, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition

    Cod produs: 1.527-214.0

    Durabil, robust și durabil: aspiratorul T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition în negru este fabricat din material reciclat 60%¹⁾ și oferă încă o putere de aspirare impresionant de mare.
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    ¹⁾
    Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.