Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition | Kärcher

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: aspiratorul T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition în negru impresionează prin durabilitate, putere de aspirare excelentă, durabilitate, robustețe și raport calitate-preț excelent. Reduce semnificativ consumul de materii prime valoroase și energie în etapa de producție prin utilizarea de 60 % material reciclat¹⁾. Cu o putere de 850 wați, aspiratorul generează un vid de 235 milibari (23,5 kPa), ceea ce garantează rezultate excelente de aspirare. În plus, zgomotul scăzut de funcționare de doar 61 dB(A) asigură că poate fi utilizat în locuri sensibile la zgomot în orice moment. Aspiratorul uscat compact este rezistent la înclinare și are un mâner practic de transport și o îndoire ergonomică. Cu un volum al recipientului de 11 litri și o greutate de doar 4 kilograme, este ușor de transportat și facilitează intervale lungi de lucru fără a provoca oboseală. Diverse accesorii diferite, cum ar fi tubul de aspirație și duza de podea, pot fi depozitate pe aspiratorul în sine pentru un plus de confort. În pachetul de livrare sunt incluse și zece saci filtranți din lână.

Design durabil și inovator, care conține 60% materiale reciclate Produs folosind mai puține materii prime și mai puțină energie. Utilizarea materialelor reciclate reduce emisiile de CO2. Mașină inovatoare, de lungă durată, robustă și, prin urmare, foarte economică. Greutate scăzută Transport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală. Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A) Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Zgomotul redus de funcționare protejează utilizatorul. Depozitarea integrată a accesoriilor Transport sigur și convenabil al aparatului, inclusiv accesorii. Depozitarea rapidă și sigură a cablului de alimentare. Poziția de parcare ușoară și practică a duzei de podea pe aspirator. Cârlig pentru cablu Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.