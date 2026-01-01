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    Aspirator Kärcher cu tub lung și roți, design negru cu accente galbene, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 11/1 Classic Re!Plast

    Cod produs: 1.527-209.0

    • Duza pentru podea de 270 mm, furtun clasic de curățare/aspirație, tub de aspirație din plastic, coș de filtrare
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    Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.