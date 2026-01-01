Aspiratorul uscat T 11/1 Classic Re!Plast este un exemplu de sustenabilitate, oferind o putere excelentă de aspirare, durabilitate, robustețe și un raport calitate-preț deosebit. Fabricat din 60% material reciclat, acest model contribuie semnificativ la reducerea consumului de materii prime valoroase și a energiei utilizate în timpul producției. Cu o putere de 850 W, aspiratorul generează un vaccum de 235 mbar / 23,5 kPa, asigurând o aspirare excelentă cu un nivel redus de zgomot (doar 61 dB[A]). Acest lucru înseamnă că poate fi utilizat în orice moment în locuri sensibile la zgomot. Designul compact și stabil include un mâner de transport ergonomic și un recipient de 11 litri, având o greutate de doar 4 kg. Datorită acestui aspect, utilizatorii pot lucra perioade îndelungate fără oboseală, iar transportul devine simplu și confortabil. Accesoriile, precum tubul de aspirație și duza pentru podea, pot fi depozitate direct pe aspirator, oferind un plus de comoditate. În plus, un sac de filtrare din fleece este inclus în pachetul de livrare.

Design durabil și inovator, care conține 60% materiale reciclate Produs folosind mai puține materii prime și mai puțină energie. Utilizarea materialelor reciclate reduce emisiile de CO2. Mașină inovatoare, de lungă durată, robustă și, prin urmare, foarte economică. Greutate scăzută Transport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală. Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A) Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Zgomotul redus de funcționare protejează utilizatorul. Depozitarea integrată a accesoriilor Transport sigur și convenabil al aparatului, inclusiv accesorii. Depozitarea rapidă și sigură a cablului de alimentare. Poziția de parcare ușoară și practică a duzei de podea pe aspirator. Cârlig pentru cablu Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.