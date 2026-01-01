Aspirator profesional uscat T 11/1 ClassicAdv Re!Plast | Kärcher

Aspiratorul T 11/1 Classic Adv Re!Plast de la Kärcher impresionează prin puterea sa de aspirare de primă clasă, robustețea și raportul excelent preț-performanță. Datorită conținutului său de 60% material reciclat¹⁾, resursele sunt conservate încă de la început, iar necesarul de energie este redus. În ciuda puterii ridicate de aspirare, aparatul funcționează la un nivel de zgomot redus, de numai 61 dB(A), ceea ce îl face perfect pentru locațiile sensibile la zgomot. Aspiratorul are un design compact și este rezistent la înclinare, are un volum al containerului de 11 litri, cântărește doar 4 kilograme și este echipat cu un mâner de transport ergonomic și cu un cot. Acest lucru permite perioade de lucru lungi, fără oboseală și un transport confortabil. Cablul de alimentare, lung de 12 metri, poate fi înlocuit cu ușurință de către utilizator în orice moment. Există un dispozitiv special de depozitare pe aspirator pentru accesorii, cum ar fi tubul de aspirare și duza de podea. Pachetul de livrare include, de asemenea, un sac de filtrare din fleece.

Design durabil și inovator, care conține 60% materiale reciclate Produs folosind mai puține materii prime și mai puțină energie. Utilizarea materialelor reciclate reduce emisiile de CO2. Mașină inovatoare, de lungă durată, robustă și, prin urmare, foarte economică. Greutate scăzută Transport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Permite lucrul îndelungat, fără oboseală. Cablu de alimentare cu fișă de contact Înlocuirea ușoară a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile. Curățarea poate fi continuată fără întrerupere. Fără costuri ridicate inutile ale serviciilor. Zgomot de funcționare redus de numai 61 dB(A) Protejează utilizatorul în timpul lucrului Pentru utilizare în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. De asemenea, este potrivit pentru ceea ce industria numește „curățare în timpul zilei”. Depozitarea integrată a accesoriilor Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor. Poziția de parcare ușoară și practică a duzei de podea pe aspirator. Cârlig pentru cablu Depozitare ușoară a cablului de alimentare. Cablul este întotdeauna bine fixat în timpul transportului.