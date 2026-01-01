☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator profesional uscat T 11/1 ClassicAdv Re!Plast | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu tub lung și roți, design negru cu accente galbene, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 11/1 ClassicAdv Re!Plast

    Cod produs: 1.527-213.0

    • Cablu de alimentare cu mufă de 12 metri lungime, spațiu de depozitare integrat pentru accesorii, cârlig pentru cablu.
    Solicită o ofertă
    ¹⁾
    Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.