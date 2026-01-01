Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator profesional uscat
Cod produs: 1.355-147.0Specialistul pentru curățarea completă și eficientă a aeronavelor: aspiratorul uscat T 12/1 Hf funcționează cu tensiunea de la bord (110 V, 400 Hz) pentru a fi utilizat în toate aeronavele din întreaga lume.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
110
Frecvență (Hz)
400
Vacuum (mbar / kPa)
240 / 24
Debit aer (l/s)
53
Performanță evaluată (W)
900
Capacitate container (l)
12
Diametru nominal standard ( )
35
Lungimea cablului (m)
25
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
62
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
7.8
Greutate cu ambalaj (kg)
11.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
410 x 315 x 340
Set de livrare
Echipamente
Informații produs
Domenii de utilizare