Aspiratorul uscat T 12/1 Hf a fost dezvoltat special pentru provocările deosebite ale curățării cabinelor de aeronave. Acesta funcționează cu tensiunea standard utilizată la bordul aeronavelor din întreaga lume (110 V, 400 Hz) și are un cablu galben de 25 de metri lungime, ușor vizibil, ceea ce face ca reconectarea multiplă să nu fie necesară. Capacitatea containerului de 12 litri asigură perioade lungi de utilizare fără întreruperi. De asemenea, este disponibil un filtru HEPA opțional, care păstrează cabina fără praf și protejează sănătatea operatorilor, a pasagerilor și a personalului de la bord.

Specialistul pentru curățarea cabinelor de aeronave T 12/1 Hf funcționează cu tensiunea de la bord și are un cablu lung de 25 m. Perfect pentru avioane. Filtrul HEPA pentru gaze de combustie curate Filtrul optional HEPA asigura gaze de combustie fara particule si pure din punct de vedere igienic. Cos filtru principal Un filtru principal permanent mare din nailon lavabil ofera o eliminare optima a prafului. Utilizarea aparatului fiind astfel posibila si cu si fara punga filtru. Întrerupător de picior pentru confort sporit. Nu este necesară îndoirea. Cârlig pentru cablu Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.