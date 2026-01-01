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    Aspirator Kärcher gri cu galben, cu tub metalic lung și furtun flexibil, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 12/1 eco!efficiency

    Cod produs: 1.355-135.0

    Noul T 12/1 Eco!Efficiency Kärcher este un aspirator extrem de eficient si silentios, adecvat cu precadere pentru companiile de curatenie, hoteluri si restaurante, birouri, magazine, spitale, precum si in gospodarii.Aparatul este prevazut cu un comutator cu pedala pentru operarea usoara, precum si cu doua role spate si doua rotile fata pentru manevrabilitate maxima. Rezultatul: un aspirator uscat de clasa medie puternic si rezistent.
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