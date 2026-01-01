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Aspirator profesional uscat
Cod produs: 1.355-135.0Noul T 12/1 Eco!Efficiency Kärcher este un aspirator extrem de eficient si silentios, adecvat cu precadere pentru companiile de curatenie, hoteluri si restaurante, birouri, magazine, spitale, precum si in gospodarii.Aparatul este prevazut cu un comutator cu pedala pentru operarea usoara, precum si cu doua role spate si doua rotile fata pentru manevrabilitate maxima. Rezultatul: un aspirator uscat de clasa medie puternic si rezistent.
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Vacuum (mbar / kPa)
185 / 18.5
Debit aer (l/s)
46
Performanță evaluată (W)
500
Capacitate container (l)
12
Diametru nominal standard ( )
35
Lungimea cablului (m)
12
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
60
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
6.4
Greutate cu ambalaj (kg)
8.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
410 x 315 x 340
Set de livrare
Echipamente
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