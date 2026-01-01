☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator profesional uscatT 12/1 Edition | Kärcher

    Aspirator Kärcher gri cu galben, cu tub metalic lung și furtun flexibil, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 12/1 Edition

    Cod produs: 1.355-133.0