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    Aspirator profesional uscat T 12/1 *EU | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu design gri și galben, tub lung și perie pentru podea, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 12/1 *EU

    Cod produs: 1.355-148.0