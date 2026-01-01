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    Aspirator Kärcher cu tub lung și accesorii, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 15/1 Adv

    Cod produs: 1.355-304.0

    • Duza pentru podea 280 mm, duza pentru parchet, tub telescopic de aspirație din aluminiu, duza pentru spații înguste, duza pentru tapițerie
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    Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.