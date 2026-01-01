Aspiratorul T 15/1 Adv Kärcher se remarcă prin durabilitate, rezistență, putere de aspirare excepțională și funcționare ultra-silențioasă. De asemenea, se caracterizează printr-o robustețe impresionantă, o gamă completă de accesorii și un raport preț/performanță excelent. Materialul reciclat în proporție de 45%¹⁾ utilizat în producție conservă resursele și reduce consumul de energie. T 15/1 Adv se caracterizează prin funcționarea silențioasă 52 dB și este atât de silențios încât poate fi utilizat pentru curățarea în timpul zilei și în locuri sensibile la zgomot în orice moment. Acest aspirator este manevrabil și rezistent la răsturnare, cu o capacitate a recipientului de 15 litri. Este dotat cu un mâner de transport cu funcție de pliere pentru transport ergonomic aproape de corp. De asemenea, este extrem de durabil și robust – la fel ca șasiul, carcasa, bara de protecție și roțile mari. Dotările aspiratorului T 15/1 Adv includ: furtun de aspirare, cot antistatic, tub telescopic de aspirare ușor și reglabil pe înălțime (aluminiu), duză pentru podea comutabilă, duză pentru parchet, duză pentru spații înguste și duză pentru tapițerie.

Durabil și robust: 45% conținut reciclat Producție: utilizare redusă de materii prime și energie. Utilizarea materialelor reciclate reduce emisiile de CO₂. Ultra-silențios: funcționare practic silențioasă la doar 52 dB(A) Perfect pentru curățarea în timpul zilei. Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte. Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului. Design ergonomic, compact și ușor de utilizat Transport ergonomic: poate fi purtat aproape de corp. Îndoire ergonomică și mâner de transport confortabil. Depozitare rapidă și ușoară. Cablu de alimentare cu fișă de contact Înlocuire simplă și rapidă a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile. Procesul de curățare poate fi continuat fără întreruperi. Reduce costurile serviciilor. Depozitare manuală a cablurilor Cablul de alimentare poate fi depozitat în cel mai scurt timp. Economisire de timp: stocarea cablurilor în doar câteva secunde. Cablul de alimentare nu se răsucește și este întotdeauna înfășurat. Greutate scăzută Transport fără efort, chiar și cu o singură mână. Ușor de transportat pe trepte și scări. Concept de operare ușor de utilizat Buton mare de pornire/oprire. Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna. Poziție practică de parcare pentru depozitare îngrijită. Coș principal permanent de filtrare Durabil, robust și durabil. Fabricat din fleece. Se spală manual la 30 °C și se reutilizează. Gamă completă de accesorii Duză pentru podea, duză pentru parchet, duză pentru crăpături și duză pentru tapițerie. Coș de filtrare și sac de filtrare de înaltă calitate, fabricate din fleece. Tub de aspirare telescopic ușor, reglabil pe înălțime, fabricat din aluminiu. Depozitarea integrată a accesoriilor Duză pentru crăpături și duză pentru tapițerie: depozitate în capul aparatului. Spațiu de depozitare care economisește spațiu, întotdeauna disponibil. Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor.