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    Aspirator profesional uscat T 15/1 *AU | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional cu furtun lung și duză de podea, design negru și galben.

    Aspirator profesional uscat

    T 15/1 *AU

    Cod produs: 1.355-226.0