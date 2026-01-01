Aspirator cu acumulatorT 15/1 Bp | Kärcher

Aspiratorul cu acumulator T 15/1 Bp de la Kärcher impresionează prin sustenabilitate, durabilitate și raportul atractiv preț-performanță. De asemenea, se remarcă prin robustețe, accesorii și putere de aspirare excelentă datorită bateriilor puternice Kärcher Battery Power+ (36 V). Materialul reciclat¹⁾ în proporție de 45 % utilizat în producție conservă resursele și reduce necesarul de energie. Puternicul T 15/1 Bp se caracterizează prin funcționarea silențioasă (57 dB[A]) și, prin urmare, poate fi utilizat oricând și în locuri sensibile la zgomot. Aspiratorul compact este manevrabil și rezistent la înclinare, iar containerul are o capacitate de 15 litri. Acesta are un mâner de transport cu funcție de pliere și poate fi transportat ergonomic și aproape de corp. De asemenea, este extrem de robust, are bara de protecție și roți mari. Duza pentru spații înguste inclusă în pachetul de livrare poate fi întotdeauna depozitată la îndemână pe aspirator. La cerere, este disponibil și un filtru HEPA 14 ultra-eficient. Vă rugăm să țineți cont la comandă de faptul că, pentru această versiune de aparat, bateria și încărcătorul rapid compatibil trebuie comandate separat.

Durabil și robust: 45% conținut reciclat Producție: utilizare redusă de materii prime și energie. Emisii mai mici de CO₂ datorită producției din material reciclat. Mod eco!efficiency Durabil datorită consumului redus de energie. Reduce volumul și poluarea fonică. Prelungește durata de utilizare a bateriei. Design ergonomic, compact și ușor de utilizat Poate fi purtat aproape de corp pentru un transport confortabil. Îndoire ergonomică și mâner de transport. Depozitare rapidă și ușoară. Zgomot de funcționare redus de numai 57 dB(A) Ideal pentru lucrul în zone sensibile la zgomot. Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte. Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului. Greutate scăzută Transport fără efort, chiar și cu o singură mână. Ușor de transportat pe trepte și scări. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Compatibil: toate bateriile Kärcher Battery Power+/Power de 36 V. Afișaj practic al timpului de funcționare rămas chiar pe baterie. Bateria puternică este rapid și ușor de înlocuit. Concept de operare ușor de utilizat Două butoane mari: comutator pornit/oprit și modul eco!efficiency. Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna. Poziție practică de parcare pentru depozitare îngrijită. Un filtru HEPA 14 foarte eficient poate fi comandat opțional Pentru cele mai înalte standarde de siguranță la locurile sensibile la igienă. Grad ridicat de filtrare și separare: 99,995%. Coș principal permanent de filtrare Durabil, robust și durabil. Fabricat din fleece. Se spală manual la 30 °C și se reutilizează. Depozitarea integrată a accesoriilor Duza pentru spații înguste, poate fi depozitată convenabil pe mașină. Accesoriile sunt depozitate într-un mod care economisește spațiu și sunt întotdeauna disponibile. Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor.