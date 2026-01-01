Aspirator cu acumulatorT 15/1 Bp | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator cu acumulator
Cod produs: 1.355-352.0Aspiratorul cu acumulator T 15/1 Bp este fabricat în mod durabil din 45% material reciclat¹⁾, impresionează prin puterea sa excelentă de aspirare, zgomot redus și designul ergonomic
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Capacitate container (l)
15
Material container
Plastic cu material reciclat
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
57
Debit aer (l/s)
40
Performanță evaluată (W)
500
Vacuum (mbar / kPa)
223 / 22
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Performanță per încărcare a bateriei (m²)
approx. 150
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 66 max. 31 max. 50 max. 22
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
58 81
Curent de încărcare. (A)
6
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
7.1
Greutate cu ambalaj (kg)
8.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
430 x 255 x 405
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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