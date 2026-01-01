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    Aspirator cu acumulatorT 15/1 Bp | Kärcher

    Aspirator Kärcher gri cu furtun flexibil și tub metalic, pe roți, fundal alb.

    Aspirator cu acumulator

    T 15/1 Bp

    Cod produs: 1.355-352.0

    Aspiratorul cu acumulator T 15/1 Bp este fabricat în mod durabil din 45% material reciclat¹⁾, impresionează prin puterea sa excelentă de aspirare, zgomot redus și designul ergonomic
    ¹⁾
    Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.