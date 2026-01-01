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    Aspirator profesional uscat T 15/1 *EU | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu tub metalic și furtun flexibil, design gri cu accente galbene, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 15/1 *EU

    Cod produs: 1.355-250.0