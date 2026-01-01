Aspiratorul extrem de silentios combina un confort ergonomic mare datorita admiterea integrata a furtunului, cablului si a accesorilor precum si a doua pozitii de parcare pentru duza de podea cu putere extrema de aspirare si raza de actiune enorma.

Cablu flexibil Poate fi rulat si fixat pe capul aparatului sau poate fi agata de carligul pentru cablu Depozitarea integrată a accesoriilor Integrarea completa a accesorilr pe partea din spate permite o accesare rapida a utilizatorului in fiecare situatie de curatare Întrerupător de picior pentru confort sporit. Nu este necesară îndoirea. Cos filtru principal Un filtru principal permanent mare din nailon lavabil ofera o eliminare optima a prafului. Utilizarea aparatului fiind astfel posibila si cu si fara punga filtru.