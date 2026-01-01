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    Aspirator Kärcher gri cu furtun lung și roți, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 15/1

    Cod produs: 1.355-300.0

    Ultra-silențios, sustenabil și durabil: aspiratorul T 15/1 fabricat din 45% material reciclat¹⁾ oferă o putere de aspirare excelentă și un design ergonomic, ușor de utilizat.
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    Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.