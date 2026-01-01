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    Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic Adv | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu tub lung și roți, design gri și galben, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 7/1 Classic Adv

    Cod produs: 1.527-212.0

    T 7/1 Classic Adv impresionează prin designul său ergonomic, raportul bun calitate-preț și puterea excelentă de aspirare. Este livrat cu cablu de alimentare (7,5 m), ușor de înlocuit.
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