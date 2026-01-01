Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic Adv | Kärcher

Aspiratorul uscat compact T 7/1 Classic Adv funcționează extrem de silențios la 62 dB(A) și este ideal pentru covoare și suprafețe dure datorită puterii sale excelente de aspirare. Datorită greutății reduse și mânerului ergonomic de transport, acesta poate fi transportat cu ușurință cu o singură mână, chiar și pe scări. Containerul, care este echipat, cu două roți fixe și două roți directoare, asigură proprietăți bune de rulare, iar curba ergonomică permite lucrul fără oboseală, chiar și pe perioade lungi de lucrări. Rezervorul de 7 litri este protejat de o margine de impact de jur împrejur, care previne deteriorarea pereților, a mobilierului și a containerului în sine. Cablul de alimentare plug-in pentru T 7/1 Classic Adv are o lungime de 7,5 metri și poate fi înlocuit rapid de către utilizator. Echipamentul include, de asemenea, în mod standard, un sac filtrant din fleece.

Greutate scăzută Transport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Permite lucrul îndelungat, fără oboseală. Putere de aspirare remarcabilă Calitate profesională. Raport preț/performanță bun. Cablu de alimentare cu fișă de contact Înlocuirea simplă și rapidă a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile. Procesul de curățare poate fi continuat fără întrerupere. Fără costuri ridicate inutile ale serviciilor. Cârlig pentru cablu Depozitare ușoară a cablului de alimentare. Fixarea sigură a cablului în timpul transportului. Coș principal permanent de filtrare Fabricat din fleece. Durabil: poate fi spălat manual la 30 °C. Bara de protectie robusta Protejează mobila, pereții și mașinile împotriva deteriorării. Zgomot de funcționare redus de numai 62 dB(A) Ușor pentru utilizator în timpul lucrului. Ideal pentru lucrul în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. De asemenea, este potrivit pentru ceea ce industria numește „curățare în timpul zilei”.