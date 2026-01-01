Aspirator profesional uscat T 7/1 eco!efficiency 15271450 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator profesional uscat
Cod produs: 1.527-145.0Aspiratorul usor T 7/1 eco!efficiency asigura o economie de energie de 40% iar aparatul este echipat cu un cos filtrant principal consolidat pentru aspirarea fara sac filtrant, cablu detasabil de 7 m, carlig pentru cablu si cot anti-static.
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Vacuum (mbar / kPa)
185 / 18.5
Debit aer (l/s)
46
Performanță evaluată (W)
500
Capacitate container (l)
7
Diametru nominal standard ( )
35
Lungimea cablului (m)
7.5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
62
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
5.7
Greutate cu ambalaj (kg)
7.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
350 x 310 x 340
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs