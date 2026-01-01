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    Aspirator profesional uscat T 7/1 eco!efficiency 15271450 | Kärcher

    Aspirator Kärcher gri cu galben, cu furtun lung și perie de podea, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 7/1 eco!efficiency

    Cod produs: 1.527-145.0

    Aspiratorul usor T 7/1 eco!efficiency asigura o economie de energie de 40% iar aparatul este echipat cu un cos filtrant principal consolidat pentru aspirarea fara sac filtrant, cablu detasabil de 7 m, carlig pentru cablu si cot anti-static.
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