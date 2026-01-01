Aspirator profesional uscat T 7/1 eco!efficiency 15271450 | Kärcher

Aspiratorul uscat foarte usor si compact eco-eficient T 7/1 asigura o economie de energie de pana la 40% in comparatie cu aspiratoarele conventionale. Utilizarea fara sac filtrant este posibila datorita filtrului principal permanent consolidat. Cablul de alimentare de 7 m permite inlocuirea rapida a cablului. Prin depozitarea cablului in partea superioara a aparatului, va asigurati ca intotdeauna puteti strange cablul usor si in siguranta. Descarcarile electrostatice sunt reduse semnificativ datorita cotului anti-static.

Filtru principal foarte rezistent Aspirare fara sac - pentru utilizare in regim continuu Cârlig pentru cablu Cablul electric este agatat simplu de carlig. Acest fapt previne impiedicarile intamplatoare in timpul transportului. Depozitare accesorii Depozitarea practică a accesoriului în spate. Ușor de servisat Cablul poate fi schimbat repede si fara a avea cunostinte speciale prin desfacerea a doua suruburi. Se genereaza astfel economii de timp si costuri Întrerupător de picior pentru confort sporit. Nu este necesară îndoirea.