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Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Capacitate container (l)
9
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
59
Debit aer (l/s)
40
Performanță evaluată (W)
500
Vacuum (mbar / kPa)
210 / 22
Diametru nominal standard ( )
35
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Performanță per încărcare a bateriei (m²)
approx. 150
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 66 max. 31 max. 50 max. 22
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
58 81
Curent de încărcare. (A)
6
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
4.6
Greutate cu ambalaj (kg)
8.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
420 x 325 x 382
Set de livrare
Echipamente
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