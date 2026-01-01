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    Aspirator cu acumulator T 9/1 Bp Pack | Kärcher

    Aspirator Kärcher gri cu furtun negru și tub metalic, pe fundal alb.

    Aspirator cu acumulator

    T 9/1 Bp Pack

    Cod produs: 1.528-121.0