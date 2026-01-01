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    Talpă pentru mop, cu clamă 40 см | Kärcher

    Suport mop Kärcher, culoare gri cu elemente turcoaz, vedere de sus.

    Talpă pentru mop, cu clamă 40 см

    Cod produs: 6.999-098.0

    • Metoda cu găleată
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