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    Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 20 m | Kärcher

    Tambur metalic pentru furtun, cu suport și mâner de rotire, finisaj argintiu lucios.

    Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 20 m

    Cod produs: 6.391-520.0

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