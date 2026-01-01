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    Add-on kit hose reel TR 40m 63924420 Karcher | Kärcher

    Tambur metalic pentru furtun, cu suport de montare și mâner negru, pe fundal alb.

    Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m

    Cod produs: 6.392-442.0

    Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).
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