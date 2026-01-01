Add-on kit hose reel TR 40m 63924420 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.392-442.0Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).
Lungime (m)
40
Temperatură (°C)
max. 150
Presiunea maximă (bar)
250
Greutate cu ambalaj (kg)
52
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.