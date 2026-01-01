Add-on kit hose reel TR 40m 63924420 Karcher | Kärcher

Cod produs : 6.392-442.0

Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).