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    Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox) 63920760 | Kärcher

    Tambur Kärcher pentru furtun, montat pe perete, cu furtun galben înfășurat și suport metalic.

    Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m

    Cod produs: 6.392-076.0

    Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.
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