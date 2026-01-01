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    Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m | Kärcher

    Tambur Kärcher pentru furtun, montat pe perete, cu mâner galben și furtun înfășurat.

    Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m

    Cod produs: 2.639-257.0

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