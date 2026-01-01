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    Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere 63920740 | Kärcher

    Tambur Kärcher pentru furtun, negru, montat pe suport metalic alb.

    Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m

    Cod produs: 6.392-074.0

    Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.
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