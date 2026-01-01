☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit 63921060 | Kärcher

    Tambur pentru furtun Kärcher, negru cu suport galben, montat pe perete.

    Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m

    Cod produs: 6.392-106.0

    Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.
    Solicită o ofertă