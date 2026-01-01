ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau 63921050 Karcher | Kärcher

Cod produs : 6.392-105.0

Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).