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    ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau 63921050 Karcher | Kärcher

    Tambur Kärcher pentru furtun, montat pe suport metalic, cu design robust și etichetă "Professional".

    Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m

    Cod produs: 6.392-105.0

    Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).
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