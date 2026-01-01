ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau 63921050 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.392-105.0Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).
Lungime (m)
20
Temperatură (°C)
max. 130
Culoarea
antracit
Greutate cu ambalaj (kg)
16.9
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.