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    Pad, dur, negru, 356 mm 63690010 Karcher | Kärcher

    Pad negru circular, texturat, cu un mic orificiu central, pe fundal alb.

    Tampon lustruire negru, dur, Negru, 356 mm, 5 Bucată

    Cod produs: 6.369-001.0

    5 tampoane, dur, negru, Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.
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