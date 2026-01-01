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    Pad, mediu moale, rosu, 356 mm 63690030 Karcher | Kärcher

    Disc roșu, rotund, cu o gaură centrală, pe un fundal alb.

    Tampon lustruire rosu, mediu moale, rosu, 356 mm, 5 Bucată

    Cod produs: 6.369-003.0

    5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 356 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Ideal pentru ex. D 65.
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